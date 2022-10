El PP denuncia «obscurantisme» en la resolució del cas Peatge i demana explicacions al Consell de Mallorca

El Partit Popular (PP) denuncia «opacitat» i «obscurantisme» en la resolució del cas Peatge sobre les obres de construcció i explotació de la carretera de Manacor després de l'acord aconseguit entre el Consell de Mallorca i l'empresa concessionària. «És un assumpte molt greu abandonar les reclamacions penals i econòmiques que havíem presentat en el jutjat a canvi d'arribar a un pacte in extremis per a posar fi als plets judicials», han apuntat.

El PP ha registrat una bateria de preguntes per escrit en el Consell en la qual sol·liciten una còpia del document signat entre la institució insular i l'empresa concessionària (PAMASA) del nou acord de nous paràmetres de la concessió, així com els informes jurídics, econòmics i tècnics que l'avalen i que indiquin els canvis entre la situació econòmica de la concessió de la carretera MA-15 i la situació actual sorgida arran de l'acord al qual s'ha arribat. «Fa un mes que demanam aquesta documentació i, avui dia, no hem obtengut resposta», han lamentat.

Davant «aquesta falta d'informació», el conseller Mauricio Rovira interpel·larà el responsable de mobilitat, Iván Sevillano, en el pròxim ple de la institució insular «perquè ens doni explicacions ja que no ens han contestat a les nostres preguntes i ningú ha justificat perquè s'ha arribat a aquest acord a canvi de reduir les quanties econòmiques i les penes de presó dels acusats». «És una vergonya que no ens informin sobre una cosa tan greu», ha conclòs.