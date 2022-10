Les reaccions dels partits al discurs d'Armengol en el Debat de Política General

El Govern mobilitzarà un total de 200 milions d'euros públics els propers mesos per a mitigar els efectes que la inflació tendrà, especialment sobre la classe mitjana i treballadora, durant aquesta tardor i aquest hivern.

Es tracta d'una estratègia que consta de 25 mesures que pretenen arribar directament a gairebé un milió de persones de les Balears, segons ha anunciat aquest dimarts la presidenta del Govern, Francina Armengol.

La líder de l'Executiu ha realitzat aquest anunci durant el Debat de Política General, que té lloc aquest dimarts i dimecres al Parlament, el darrer de la legislatura.

L'anunci ja ha ocasionat les primeres reaccions dels partits polítics de les Balears.

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha declarat que el discurs de la presidenta Francina Armengol «dibuixa un cinquè possible pacte de progrés». Ferrà ha volgut posar en valor el paper de MÉS per Mallorca al Govern, destacant mesures com les relacionades amb el cicle de l'aigua o l'«ampli escut social» que porta «la firma de la consellera Fina Santiago». Tot i això, Ferrà ha considerat que en el discurs de la presidenta ha faltat una «aposta d'inversió per la política lingüística» i aprofundir en «la relació de les Balears amb l'Estat espanyol», ja que «no tot acaba amb el règim fiscal».

L'altre soci de govern d'Armengol, Unides Podem, ha destacat que el discurs de la presidenta demostra que l'executiu de coalició té «projectes de futur» per a tornar a governar. El portaveu de la formació al Parlament, Alejandro López, ha remarcat que Armengol ha posat en relleu la contraposició entre una esquerra que vol dotar de força econòmica l'Estat «per a redistribuir la riquesa entre la població» i el model del PP, que advoca per rebaixar la pressió fiscal als rics en detriment dels serveis públics.

Per la seva banda, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha destacat que la presidenta ha fet «el discurs més d'esquerres que li hem sentit en 7 anys. Coherent, decidit, ferm, a favor d'unes polítiques d'esquerres. La presidenta ve a l'estratègia que nosaltres reclamam contra el populisme de dretes». Castells ha insistit que l'única manera d'afrontar la crisi actual és «fer una política clarament d'esquerres que beneficiï les classes populars i mitjanes», i ha recalcat que quan el Govern s'ha desviat de aquesta línia, des de la formació menorquinista ho critica «sense pèls a la llengua». En aquesta línia, Castells ha considerat Més per Menorca, com a únic grup que fa oposició d'esquerra que ha contribuït a generar aquest discurs per part de la presidenta. Tot i això, ha matisat que això no vol dir que estiguin «d'acord amb tot el que s'ha dit» i ha apuntat que «hi ha temes que no s'han tocat prou bé», com per exemple, la connectivitat aèria, un assumpte «que preocupa molt Menorca».

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, al Parlament, Josep Melià, ha valorat amb preocupació la filosofia del Govern,« consistent en una economia basada en ajuts i subvencions»: «L’economia de les Illes Balears es basa en empreses, autònoms i gent que posa en marxa activitats econòmiques. No té recorregut a mitjà i llarg termini el que proposa Armengol: una economia subvencionada, dirigida i planificada des del Govern». Melià ha criticat que després de vuit anys de Govern Armengol s’han fet moltes promeses, molts anuncis, però pocs fets s’han concretat i materialitzat. Així mateix, Melià ha declarat que El Pi aposta per eliminar la moratòria de places turístiques per a «no cronificar la planta turística». A més, el portaveu ha reclamat disminuir l’eufòria amb relació a l’anunci de Sánchez sobre el règim especial: «El REB fiscal no existeix, hi ha una promesa que en els Pressupostos Generals per al 2023 hi haurà dues mesures fiscals que creim que van en el bon camí, ara bé, això no és un règim especial ambiciós ni complet i de llarg recorregut, independentment que s’aprovin o no els Pressupostos».

Sobre el discurs de la presidenta també s'ha pronunciat el Partit Popular: «Francina Armengol ha anunciat la campanya electoral més cara de la història. Armengol ens ha anunciat avui que farà en vuit mesos tot el que no han fet en vuit anys. La credibilitat de les mesures anunciades es consolida o no en funció dels avals que presentes. I l'aval que presenta avui Francina Armengol no reafirma en absolut els anuncis i la credibilitat de les mesures que ha posat sobre la taula». El portaveu del PP ha assegurat que Armengol «continua sense entendre que la millor manera d'ajudar a les famílies i a les empreses de Balears és baixar-los els impostos. A més, ha denunciat que la presidenta «prefereix escurar les butxaques dels ciutadans per a pagar-se la campanya electoral i això no podem admetre-ho». Finalment, ha remarcat que «tot i que Armengol ha copiat alguna de les mesures que ha proposat el PP, continua en la seva línia de sempre. La d'una economia subvencionada».

Pel que fa al propi partit de la presidenta, el PSIB, ha qualificat d’«extraordinari» el discurs d'Armengol: «Ha estat un discurs extraordinari en majúscules, pel coneixement que ha demostrat la presidenta del coneixement que té d’aquestes illes». Costa també ha valorat que la presidenta del Govern hagi anunciat que mantendrà els impostos a les rendes altes amb l’objectiu de poder mantenir a llarg termini l’Estat del Benestar. A més, ha valorat les reaccions de l’oposició al discurs de la presidenta, als quals ha demanat que diguin «amb quina de les mesures anunciades no estan d’acord». En aquest sentit, la portaveu també ha apuntat que l’oposició «haurà de refer molt ràpid el discurs per a demà, perquè s’han quedat sense arguments». Finalment, Costa ha remarcat la importància que el Consell de Ministres hagi aprovat el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023, els quals inclouen la part fiscal del Règim Especial de les Balears (REB) que dilluns va anunciar Pedro Sánchez.