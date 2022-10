Les Balears mobilitzaran 200 milions per a mitigar els efectes de la inflació

El Govern mobilitzarà un total de 200 milions d'euros públics els propers mesos per a mitigar els efectes que la inflació tendrà, especialment sobre la classe mitjana i treballadora, durant aquesta tardor i aquest hivern.

Es tracta d'una estratègia que consta de 25 mesures que pretenen arribar directament a gairebé un milió de persones de les Balears, segons ha anunciat aquest dimarts la presidenta del Govern, Francina Armengol.

La líder de l'Executiu ha realitzat aquest anunci durant el Debat de Política General, que té lloc aquest dimarts i dimecres al Parlament, el darrer de la legislatura.

Nou complement econòmic

Una de les mesures incloses en aquest pla és un nou complement econòmic de protecció als aturats a l'hivern, amb un total de 54 milions d'euros. Es tracta d'una acció que arribarà a 140.000 persones sense feina, entre les quals hi ha els fixos discontinus del sector turístic.

Tots tendran un complement de fins a 600 euros en temporada baixa. Això, segons la presidenta, és «molt més que els entre 12 i 50 euros que rebrien si s'apliquessin les baixades d'IRPF que alguns vesteixen de solució màgica». Seran fins a 600 euros en temporada baixa per a persones sense dret a prestació per no haver cotitzat prou temps.

A més, el Govern ampliarà a tot el primer trimestre del 2023 l'augment del 15% a la renda social garatitzada i defensarà davant l'Estat l'augment de totes les prestacions.

Mesures educació i universitat

En matèria educativa, amb l'objectiu d'alleujar els preus sobre les famílies amb fills en edat escolar, la presidenta ha anunciat mesures com una ajuda de 200 euros per alumne per a fer front a despeses lligades a l'educació, com les d'activitats extraescolars. En total es mobilitzaran 5 milions que pretenen arribar a 25.000 famílies de rendes mitjanes, que rebran els recursos el primer trimestre del 2023.

A més, el Govern ampliarà les beques de menjador amb una nova convocatòria per a l'etapa d'educació secundària. Això suposa destinar 3 milions més dels previstos per a beques menjador.

Pel que fa a la universitat, la presidenta ha avançat que, aquest any, es tornaran les taxes universitàries a l'alumnat que cursi graus i màsters habilitants. Concretament, les famílies que declarin menys de 52.800 euros d'ingressos conjuntament (o menys de 33.000 en declaració individual) recuperaran el 100% del que s'ha pagat. El Govern aportarà limport en matrícules pagat pels més de 10.000 alumnes de la UIB que podrien beneficiar-se de la mesura.

A més, la presidenta ha recordat que molts alumnes necessiten treballar per a pagar-se els estudis. «Això, moltes vegades, els suposa triar les assignatures en què centrar cada any els seus esforços. I matricular-se per segona vegada d'alguna d'aquestes. Per a ells, que persegueixen els seus somnis amb tanta tenacitat, bonificarem al 50% les segones matrícules», ha assegurat.

D'altra banda, l'Executiu elevarà a 1.760 euros la desgravació per a les famílies dels gairebé 3.000 universitaris que han d'estudiar fora de la seva illa titulacions, especialment habitual a Menorca, Eivissa i Formentera.

Pel que fa a l'FP, es crearà aquest curs una beca per a alleujar les despeses de manutenció dels alumnes que es vegin obligats a canviar d'illa per a cursar els estudis que han triat. L'aportació serà proporcional a les despeses i d'un màxim de 2.000 euros anuals.

Aquest paquet de suport per a estudiants anirà acompanyat de l'activació d'una nova categoria gratuïta dins de la targeta intermodal, la d'estudiant o persona en formació. D'aquesta manera, els més de 45.000 matriculats a qualsevol nivell educatiu reglat viatjaran gratis amb la targeta.

A més, a partir del 1r de gener, i per a tota la població, s'estendran les subvencions vigents al transport públic, és a dir, la gratuïtat de tren i metro i l'actual rebaixa al transport interurbà de Mallorca.

Desgravacions

Pel que fa a l'augment del preu de la llum, la líder de l'Executiu ha comunicat que el Govern lliurarà dos pagaments extraordinaris del bo social tèrmic amb un import entre 82 i 206 euros. Beneficiaran a principis d'any 9.200 famílies.

Aquestes mesures de suport a les famílies incorporen també la congelació de totes les taxes, excepte la del joc.

Altres mesures

Per a compensar la pujada de l'IPC, Assumptes Socials farà dues pagues extraordinàries a la prestació econòmica de cures a l'entorn familiar, amb quantitats entre 150 i 300 euros. Aquest suport a les persones grans es complementarà amb la supressió de les taxes dels centres de dia i l'eliminació del copagament dels serveis d'ajuda a domicili.

També ha anunciat un nou aval públic de fins al 20% de la hipoteca per a l'entrada al primer habitatge de menys de 270.000 euros.

Per als autònoms, ha comunicat dues noves accions: la subvenció de les cotitzacions a la Seguretat Social dels autònoms de temporada i una ajuda de fins a 5.000 euros a qui vulgui iniciar o reprendre un negoci. A més, també per a les empreses, s'obrirà una nova línia de finançament d'ISBA que mobilitzarà 50 milions de crèdits.

Tot plegat es complementa amb els nous bons per a incentivar el comerç local, amb un milió d'euros, que pretenen arribar a 16.500 beneficiaris.