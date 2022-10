Apesteguia veu la part fiscal del REB com «una victòria» i insisteix a reclamar un IVA específic per a les Balears

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerat que el desplegament de la part fiscal del Règim Especial de les Balears (REB), anunciat aquest dilluns pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, és «una victòria» fruit de «la transversalitat de la lluita» que s'ha exercit en les Illes.

Així ho ha destacat Apesteguia, en una roda de premsa, en la qual ha celebrat l'anunci de Sánchez, però també ha advertit que «queda molt de camí per recórrer». «Toca celebrar aquesta victòria, però a partir de demà ens posam a treballar per millorar-lo», ha assenyalat.

En aquest punt, ha insistit que queden qüestions encara com un IVA específic per a les Balears, ja que l'arxipèlag és l'únic territori insular que no el té.