Més per Menorca denuncia els «enganys» de Ryanair a l’hora d’aplicar el descompte de resident

Més per Menorca denunciarà els «enganys» de Ryanair a l’hora d’aplicar el descompte de resident a través d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés espanyol.

A més, Marta Rosique, diputada d'ERC, ha remarcat que «no s'està incorporant a la tarifa bàsica serveis inherents a un viatge en avió, com pot ser el seient o la maleta, i per tant demanarem que s'inclogui i ens assegurarem que s'estigui complint la normativa».

Per la seva banda, Pep Castells, ha apuntat que «a través d'unes estretègies comercials, en aquest cas de la companyia Ryanair, aquests descompte que hem de tindre els residents s'està vulnerant. Per tant, hem decidit denunciar-ho a nivell de Madrid perquè s'hi posi remei»

La formació menorquinista denuncia així que només s’aplica la reducció del 75 per cent a una part de la tarifa. Per tant, el preu final no és gaire diferent del que paguen els no residents.