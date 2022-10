El Pi assegura que no participarà «d'actes publicitaris de la presidenta Armengol»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha qualificat aquest dissabte «d'inoportuna» la reunió dels grups polítics proposada per la presidenta Francina Armengol un dia abans del debat de política general. La formació creu que la presidenta «ha de fer les seves propostes o anuncis al Parlament i no a una reunió amb la resta de forces polítiques».

El Pi creu que després del debat de política general «hi ha temps per fer reunions per valorar la situació econòmica de les Illes i fer-ho d'aquesta manera només desvirtua el format del debat de política general».

«Ara no és el moment de fer aquest tipus de reunions» ha assegurat el president de la formació Tolo Gili. «No estam en contra d'asseure'ns i escoltar el que ens ha de dir Armengol, però no un dia abans del debat de política general» ha explicat.

«A més, ja existeix el Pacte de reactivació on hi ha tots els agents socials i partits polítics asseguts per donar propostes. Això respon més a un acte de propaganda que a una reunió per valorar la situació econòmica actual», ha sentenciat Gili.

En aquest sentit, El Pi demana una rebaixa de l'IRPF, un nou model de finançament, una simplificació administrativa i una gestió eficient dels Fons Europeus, entre d'altres. «Amb aquestes mesures es podria millorar la situació econòmica actual de les Balears», ha defensat Gili.