El Pi proposa deflactar l’IRPF per a les rendes baixes i mitjanes

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha anunciat que en el debat de política general demanarà al Govern que deflacti l'IRPF per a les rendes baixes i mitjanes. «Consideram que aquesta mesura fiscal ja s'hauria d'haver adoptat fa estona. És escandalós que les administracions públiques estiguin augmentant la seva recaptació tributària per mor de la inflació i no facin res per les persones que tenen més dificultats per arribar a finals de mes».

Així mateix, Melià ha declarat que centrarà bona part de la seva intervenció en reclamar un sistema de finançament just per a les Illes Balears. «El sistema de fiançament d'El Pi és el concert econòmic, és el model més just, perquè vincula la teva capacitat de despesa amb la teva capacitat d'ingrés».

En aquest mateix sentit, el portaveu ha criticat l'actual model en el qual tot va a una caixa única i el Govern de l'Estat fa les parts. «Aquest fet provoca que els territoris infrafinançats com les Illes Balears no ens poguem permetre rebaixes fiscals que altres territoris sí».

Amb tot, el portaveu ha indicat que dels 9.000 milions d'euros de deute de la comunitat els experts afirmen que 6.000 són de l'infrafinançament. «El finançament és la clau de volta de la discussió que tenim ara. Veim que hi ha una competició d'adopció de mesures fiscals. El Pi rebutja qualsevol harmonització i reclama més autonomia normativa».