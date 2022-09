El PSOE de Palma celebra la tradicional Festa de la Rosa

El PSOE de Palma ha celebrat aquest dissabte la seva tradicional Festa de la Rosa en la qual hi han participat més de 500 militants, simpatitzants i veïnats que han pogut gaudir durant l'horabaixa d'activitats infantils i d'esbarjo, d'una llonguetada popular i d'un grup de música en directe.

El reconeixement de la Rosa de Plata és atorgat per l'Agrupació Socialista Palma-Eixample, sempre emmarcats dins Festa de la Rosa. La Rosa de Plata reconeix a entitats, col·lectius i persones que destaquen per la seva trajectòria, els seus valors, el seu compromís social i la implantació als barris de Ciutat. En aquesta ocasió, el reconeixement ha estat atorgat a títol pòstum a l'històric militant Antonio Palomino.

Tal com han explicat des del PSOE, Palomino fou un gran referent per al partit, també a Sa Indioteria com a un gran activista veïnal i al sindicat CC.OO. «Va contribuir a enfortir el moviment obrer i sindicalista a Mallorca, la defensa dels drets dels treballadors, la recuperació de la democràcia i la consolidació del projecte socialista a la nostra ciutat», han explicat.

A l'acte han participat els secretaris generals del PSOE Palma i batle de Palma, Jose Hila; la secretària general de la Federació del PSOE de Mallorca i presidenta del Consell, Catalina Cladera i la secretària general del PSIB-PSOE, presidenta del Govern i des de divendres candidata a la reelecció, Francina Armengol.

Tant Armengol com Hila i Cladera han tingut paraules de record per Antonio Palomino. «Mereixia sobradament aquest reconeixement i estic segura que la pena que avui tots compartim és no haver tingut l'oportunitat de donar-li aquest premi en vida, com a reconeixement a tota la seva feina, a tot el que ens va ensenyar», ha declarat Armengol.

Hila també ha destacat que la celebració de la Festa de la Rosa representa «el millor dels valors de l'esquerra: memòria, reconeixement, tolerància, respecte i solidaritat». Després del lliurament de la Rosa de Plata i les respectives intervencions, s'ha celebrat una llonguetada popular en un ambient festiu.