El Pi proposa canvis normatius per impulsar l’autoconsum col·lectiu d’energies renovables

La comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei d'El Pi-Proposta per les Illes Balears per impulsar el desenvolupament efectiu de les energies renovables. «Davant la crisi de preus hem de prendre mesures excepcionals per minimitzar aquesta dependència energètica de l'exterior a curt termini. Un dels instruments per avançar en una situació energètica manco dependent de l'exterior és potenciar les energies renovables», ha declarat Josep Melià.

La iniciativa aprovada insta al Govern de l'Estat a realitzar els canvis normatius pertinents perquè es pugui augmentar la distància d'autoconsum col·lectiu passant dels actuals 500 metres als 2 km a més d'incorporar les connexions d'Alta Tensió. «Ampliar les distàncies suposaria augmentar la superfície de possibles usuaris dels 0,8 km quadrats a quasi els 13 km quadrats. Això implica multiplicar per 16 la superfície dels beneficiaris de l'autoconsum col·lectiu», ha explicat el portaveu d'El Pi al Parlament.

En aquest mateix sentit, Melià ha indicat que països europeus com França i fa molt poc Portugal, han modificat la seva normativa per tal de permetre l'autoconsum col·lectiu d'energia elèctrica mitjançant la xarxa de baixa tensió a una distància de fins a 2 km, distància que inclús és més gran en cas de xarxes amb tensions superiors.

Amb tot, el portaveu ha reclamat una aposta «valenta si volem ser capdavanters en energies renovables i superar la nostra dependència energètica de l'exterior», i ha afegit que «disposam del més gran recurs natural d'Europa, l'energia solar, un recurs que ha de ser molt més aprofitat, ja que el nivell d'aprofitament solar és inexplicablement baix, més encara en comparació amb altres països europeus amb menor nivell d'irradiació solar».