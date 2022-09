Josep Castells: «La vigilància que fa el Govern de la posidònia és un fracàs»

Més per Menorca ha criticat amb duresa la «poca vigilància de la posidònia oceànica que fa el Govern». Ha estat durant una interpel·lació al Parlament quan el diputat Josep Castells ha retret al conseller de medi ambient, Miquel Mir, la insuficiència de recursos que s’hi destinen.

«Al Mar balear s’hi concentra un 50% de posidònia oceànica de tot l’Estat però hi ha poques barques per vigilar els fondejos il·legals», ha afirmat Castells, qui ha aprofundit en l’explicació: «El servei de vigilància que fa el Govern resulta del tot insuficient, especialment els mesos de juliol i agost, que es compta amb les mateixes barques que el mes de juny. A més, diverses incidències fan que no totes les barques estiguin operatives.

D’altra banda, l’horari és «massa reduït» (de 10 a 19 h), remarca, de manera que els fondejos a la posta de sol no tenen control. Sobre la poca quantitat d’embarcacions, Castells ha ressaltat que, en temporada alta, «ni tan sols arriben a temps als ‘punts negres’ perquè hi ha tants vaixells als quals fer advertències que els vigilants no donen abast». «Per exemple, del Far de Cavalleria a Ciutadella, no hi ha ningú, excepte a Fornells, que és on fa feina la barca del Consell Insular de Menorca», ha asseverat el diputat. «La costa al sud de Ciutadella queda totalment desatesa, la qual cosa és més greu perquè és dels pocs trams que forma part de la Xarxa Natura 2000», ha afegit.

Així mateix, la feina de vigilància ha donat lloc a «poques» sancions. El 2019 només se’n varen fer 18 a les Illes Balears, el que contrasta moltíssim amb les 16 actes que el Consell insular ha aixecat només entre juny i agost «amb un sol agent de medi ambient» quan «amb tres embarcacions i vuit agents de medi ambient, el Govern no ha aixecat cap acta durant aquest període», remarca Més per Menorca.

«Si vostè no està disposat a dedicar els esforços i energies necessàries a protegir la posidònia, el Consell de Menorca sí que ho està», ha etzibat Castells a Mir al final de la interpel·lació parlamentària, a qui ha proposat la transferència de mitjans per tal que aquesta funció la pugui dur a terme la institució insular.

A més, el diputat ha criticat que no s’hagi assignat el fons posidònia –un recurs finalista contemplat en el Decret 25/2018– ni el 2021 ni el 2022, entre altres retrets a l’incompliment de diversos punts del Decret.

Des de Més per Menorca recorden que la importància de vigilar l'estat i l'evolució de la posidònia rau en la seva rellevància biològica i ecològica com a espècie perquè capta CO2 i produeix oxigen, reté sediments, redueix l'erosió i constitueix l'hàbitat de nombroses espècies. Per aquest motiu, «resulta essencial la seva conservació per lluitar contra el canvi climàtic». A més, és «responsable que el mar de les Balears sigui cristal·lí i de la conservació del medi ambient i a una millor qualitat de vida dels ciutadans de les Iles Balears».