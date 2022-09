El Pi: «Els únics que han canviat el seu vot respecte al patrocini són el PP i MÉS per motius electoralistes»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha remarcat aquest dimarts que ha mostrat «coherència i per tercera vegada hem votat 'sí' al patrocini del Reial Mallorca i l’Atlètic Balears». Una votació que ha acabat aprovant-se amb el suport d'El Pi i Ciudadanos. Cal recordar que inicialment, El Pi, ja va votar a favor del patrocini d’aquests clubs via pormoció turística.

«Nosaltres vàrem demanar des de l’inici més informació per emetre el nostre vot», ha explicat Xisca Mora, portaveu del partit a la institució insular. «El conseller insular de Turisme ens va mostrar un document on el Reial Mallorca es comprometia a desestimar la subvenció de patrocini turístic i per això vàrem decidir donar suport a aquest punt», destaca Mora. «A més, també demanàrem l’augment de les partides per a la promoció de l’esport base i la millora d’infraestructures esportives municipals», remarca.

«Aquí els únics que han canviat el seu vot són el Partit Popular i MÉS per Mallorca. En un principi, els dos votaren a favor d’un patrocini al club esportiu i setmanes després, per motius electoralistes, han decidit canviar el seu vot», apunta Mora.

Amb tot, la portaveu ha recordat que «avui només es votava una modificació de crèdit i estarem vigilants que les coses es facin bé. Per això, a instàncies d’El Pi, es crearà una comissió perquè tots els partits puguin veure i opinar de com s’han de fer aquests contractes de patrocini esportiu».