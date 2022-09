El Pi: «Les Canàries ja avancen les Balears en la gestió de la competència de costes»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha criticat aquest dissabte la «passivitat» i el «passotisme» d'Armengol amb el Govern espanyol per aconseguir les competències en costes i litoral. «La presidenta no ha reclamat de forma vehement a Sánchez la transferència del que per justícia ens pertoca. S'ha plegat al que li ha dit el president i no s'ha mogut ni un mil·límetre», ha dit.

El portaveu ha assenyalat que el pròxim 1 de gener les Illes Canàries gestionaran dites competències. «Una vegada més les Canàries avancen les Balears a l'hora de millorar el seu autogovern. Fa anys que compten amb uns avantatges fiscals que nosaltres no tenim. També compten amb el factor d'insularitat consagrat i estable», ha dit Melià.

Així mateix, el portaveu ha reclamat a l'Estat que compleixi amb el que marca l'Estatut d'Autonomia i que es facin efectives «d'una vegada per totes» les competències en costes i litoral, justícia, seguretat, ports i aeroports. «Aquestes illes mereix autogovernar-se. Estam cansats que des de Madrid no acatin el que marca la llei. Amb El Pi al Congrés dels diputats impulsaríem d'una vegada per totes aquestes competències», ha asseverat.

Amb tot, el portaveu ha declarat que el que ha passat aquest estiu, amb les autoritzacions de costes, no es pot tornar a repetir. «No pot ser que iniciada la temporada turística els permisos no estiguin concedits. Amb la gestió directa de la comunitat es permetria una flexibilització dels terminis i les decisions s'adaptarien a les singularitats de les Balears», ha assegurat.

Melià ha fet aquestes declaracions a la taula rodona, 'Autogovern i Estatut: opcions de millora', en el marc de les IV Jornades Mediterrànies organitzades per Joves per les Illes, l'associació juvenil de referència d'El Pi.