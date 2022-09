Armengol: «Continuarem donant suport a les persones per construir una societat més forta i amb més oportunitats»

La Secretària General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha assistit aquest dissabte al Consell Polític Federal del PSOE a Saragossa, on s'ha exposat la «gestió progressista» dels governs socialistes per sortir de la crisi «sense deixar ningú enrere». El Consell Federal del PSOE ha estat presidit pel Secretari General del PSOE i president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i hi han participat els presidents autonòmics i secretaris generals del partit.

Armengol ha estat la ponent d'un dels cinc fòrums de treball que s'han celebrat, específicament el dedicat al pla de recuperació i resiliència. La secretària general ha destacat la capacitat de les Balears de liderar l'execució de fons europeus, alhora que ha fet arribar a la resta de comunitats autònomes la manera de treballar del Govern, amb una conselleria específica per treure el màxim profit a «l'oportunitat històrica que signifiquen aquests fons».

L'acte, que s'engloba en la campanya del PSOE 'El Gobierno de la Gente', també ha servit per exposar les mesures desenvolupades pels govern central i els autonòmics per «protegir la ciutadania de les conseqüències de dues de les pitjors crisis que es recorden: la sanitària i la guerra a Ucraïna».

Armengol, així, ha insistit en el fet que «continuarem donant suport a les persones des de cada govern socialista d'Espanya per seguir construint una societat més forta i amb més oportunitats».

Respecte del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol, la presidenta del Govern ha destacat que és una eina «que marca un abans i un després per a la Unió Europea, ja que ha estat capaç de protegir, amb solidaritat, a les persones i al teixit productiu durant la pandèmia de la Covid-19», i hi ha afegit que «hem passat d'una crisi financera a una sortida coordinada amb 140 milions d'euros en fons europeus, el major pla d'inversions en la història de la Unió Europea».

També, la secretària general del PSIB-PSOE, ha posat en valor «el lideratge del president Sánchez», així com «la capacitat de negociació i diàleg constant en tots els àmbits». «Amb el mecanisme de recuperació vàrem aconseguir una resposta coral a la crisi social, una resposta des de l'esquerra que va deixar enrere els malsons de l'austericidi de la dreta durant l'anterior crisi, perquè aquesta vegada sí que hem mobilitzat tots els recursos per a protegir els llocs de feina, les empreses i els autònoms, com també el blindatge social de les classes mitjanes i treballadores i de les persones més vulnerables», ha assegurat.

Armengol ha aprofitat per recordar com gestionava el PP a les Balears quan governava. Així, ha recordat que s'havien de retornar els fons europeus «perquè la dreta no era capaç d'invertir-los i perdíem inversions europees; en canvi, ara no tornam ni un euro i estam activant un cicle inversor que ha superat els 1.500 milions d'euros durant els pròxims tres anys només a les Balears».

També, respecte a la manera de fer oposició del PP, Armengol ha subratllat que «tenim l'única dreta europea que diu que 'els ha agafat amb el peu canviat' ajudar la ciutadania treballant per reduir la factura energètica, per evitar que grans companyies energètiques i financeres es lucrin amb les dificultats de les famílies», però, també, ha aprofitat per incidir que «a la dreta els ha agafat amb 'el peu canviat' que des dels governs progressistes fem gratuït el transport públic».