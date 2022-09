MÉS-Estimam Palma rebutja obrir noves rutes turístiques amb els Estats Units

MÉS-Estimam Palma rebutja les iniciatives d’atracció de noves rutes turístiques anunciades per l’actual batle de Palma, José Hila. En el context de saturació i massificació turística com la viscuda els darrers mesos, i d’emergència climàtica, el partit ecosobiranista aposta «pel decreixement i per la diversificació econòmica» i es mostra rotundament contrari a impulsar noves rutes turístiques amb els Estats Units.

«La pressió i massificació turística que vivim és enorme i el futur del turisme passa pel decreixement. Obrir més rutes als EUA va en sentit contrari», ha assegurat la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat i portaveu municipal del partit, Neus Truyol.

«La saturació turística que experimentam genera greus problemes de convivència i ambientals», ha afirmat el coordinador de MÉS-Estimam Palma, Miquel Àngel Contreras. De fet, en aquest sentit, Contreras ha volgut recordar que «l’informe del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica a les Illes Balears, publicat fa just dos dies, assenyala que un 30% del consum energètic de Balears és mobilitat aèria i que és imprescindible reduir el nombre de turistes per donar resposta al canvi climàtic».

Per això, el partit ecosobiranista rebutja l’ampliació de noves rutes turístiques i aposta per la diversificació econòmica. «Hem de treballar pel canvi de model i fomentar altres sectors econòmics com són les energies renovables, l’agricultura i la ramaderia sostenible, la indústria local basada en la circularitat, l’economia de cures, la investigació, la cultura...», ha afirmat Truyol. «Hem d’impulsar una economia més sòlida que respongui a les necessitats de Mallorca i la seva gent. No més i més turisme», ha afegit la portaveu municipal de MÉS-Estimam Palma.