Jesús Jurado (Podemos): «Les Balears som exemple perquè estam al costat de la gent i no de les grans empreses»

Podem Palma, seguint amb el cicle de tallers formatius i participatius oberts a tota la seva militància, ha realitzat aquest dissabte un nou taller de formació sobre els drets de les persones consumidores, en el qual ha comptat amb la presència i participació del director general de Consum del Govern, Félix Alonso.

A la presentació prèvia, el portaveu de la formació a Palma, Jesús Jurado, ha lloat la «gran tasca» del director general, destacant que «aquí som exemple per a altres territoris perquè estam al costat de la gent i no de les grans empreses», i ha volgut deixar clar que «s'han de defensar sempre els drets de la gent davant els beneficis abusius» d'aquestes.

D'altra banda, davant l'actual situació de gran inflació dels preus i de greus problemes per a moltes famílies a l'hora d'omplir la cistella de la compra, Jurado s'ha mostrat a favor que el Govern espanyol «impulsi topalls per als preus d'alguns aliments bàsics per a les persones més desfavorides» i, d'aquesta manera, «es prioritzi el dret bàsic a una alimentació sana i equilibrada».

Cal recordar que, des de la direcció general de Consum, que gestiona Unidas Podemos des de l'inici de l'actual legislatura, s'han posat sancions a grans empreses i multinacionals per no respectar la normativa europea, estatal o autonòmica i fer «publicitat enganyosa» o «no complir amb els drets» de les persones consumidores.

Segons Alonso, els objectius principals són «garantir els drets i la salut de la població, sobretot als moments més complicats, davant el campi qui pugui de la dreta». En aquest sentit, ha recordat que, de cara a aquest hivern, des de la direcció es reforçarà «especialment» la vigilància sobre els sectors de la banca, l'energia i l'alimentació.

El director general de Consum del Govern ha finalitzat remarcant la importància de l'aplicació de les lleis en matèria de consum, ja que «afecta la majoria de la gent en el seu dia a dia», i ha recordat que «la tasca legislativa sense tasca executiva no serveix de res», instant a fer complir les normatives en l'àmbit del consum.