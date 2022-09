El Consell de Mallorca convocarà un ple extraordinari per a sotmetre a votació el patrocini als clubs esportius

Les modificacions de crèdit per un valor total de 2,1 milions d’euros per a afavorir l’activitat de clubs esportius de Mallorca en 2022 se sotmetran a votació.

La primera de les modificacions de crèdit, per valor d’1,1 milions d’euros servirà per a dotar un expedient de patrocini esportiu a les societats anònimes esportives de Mallorca (Reial Mallorca i Atlètic Balears). Aquests patrocinis esportius quedaran vinculats a la difusió més àmplia dels valors de l’esport i de la societat mallorquina (cohesió social, drets públics, sostenibilitat, foment dels productes locals...).

La segona modificació de crèdit, de prop de 900.000 euros en total habilitarà partides perquè el Consell concerti suports publicitaris amb la resta de clubs de Mallorca de categories superiors, que no són societats esportives anònimes, com el Palma Futsal, el Volei Palma, el Volei Manacor o el Palma Bàsket, entre d’altres. I finalment aquesta modificació de crèdit també dotarà l’increment de la quantitat de subvencions que ja es destinen als clubs esportius de Mallorca en virtut de la seva feina amb l’esport base.

Cal recordar que l'assemblea de MÉS per Mallorca va aprovar aquest dijous un text on s'exigia, de manera urgent, al PSIB-PSOE la desconvocatòria de la comissió informativa prevista per al proper dilluns dia 12. Per tant, el PSIB i Podem (els dos altres membres del Pacte) haurien acceptat l'exigència de MÉS per Mallorca i finalment es farà una votació separada.