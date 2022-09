L’assemblea de MÉS per Mallorca exigeix al PSIB la desconvocatòria del ple del Consell

L’assemblea de MÉS per Mallorca ha aprovat aquest dijous a Algaida un text on exigeix, de manera urgent, al PSIB-PSOE la desconvocatòria de la comissió informativa prevista per al proper dilluns dia 12, i per tant el ple que se'n derivava, per no haver estat acordat pel conjunt dels membres del pacte.

Durant la trobada a la qual hi han assistit més de 130 persones, també s’ha aprovat exigir als socis del PSIB la convocatòria immediata i en el menor temps possible del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme i la derogació del patrocini turístic que s'hi va aprovar.

El text aprovat també inclou els següents acords:

- La convocatòria d'un nou ple amb votació separada dels diferents patrocinis esportius a tots els clubs de Mallorca: a les SAEs, als clubs no professionals i a l'esport base i escolar.

- MÉS per Mallorca continua mostrant la seva oposició a la manera en què s'ha plantejat les ajudes a les SAEs i, per tant, anuncia el seu vot en contra.

- Establir un nou sistema de coordinació en el pacte del Consell de Mallorca nascut dels Acords de Raixa.

El text s’ha aprovat per 78 a favor, 7 en contra i 17 abstencions.

L’assemblea ecosobiranista ha posat també en valor el fet d’haver aconseguit que s’incloguessin la resta d’equips a la convocatòria anunciada i que la promoció no tengui caràcter turístic.