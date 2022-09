[VÍDEO] Yllanes no serà el candidat d'Unides Podem a les properes eleccions

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, no serà el candidat d'Unides Podem per a les properes eleccions autonòmiques del 2023.

El vicepresident ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials en què parla sobre aquesta decisió, després d'«un parell de mesos fent-li voltes» al seu futur polític. «És una decisió meditada», remarca el conseller.

En aquest vídeo Yllanes explica que quan va fer el salt a la política el novembre del 2015, vuit anys li semblava un bon límit «per desenvolupar tasca política però no convertir-se en un professional de la política».

En aquest sentit, això «no significa que no continuï desenvolupant» la seva feina com a vicepresident i conseller, ja que «en aquests mesos queda una tardor i un hivern molt intensos» en què s'ha de continuar «aprofundint en el compliment dels Acords de Bellver».

Per la seva banda, la coordinadora de Podem Illes Balears, Antònia Jover, ha anunciat aquest divendres que es presentarà com a candidata per a encapçalar la llista d'Unides Podem al Parlament de cara a les eleccions autonòmiques.

Jover ha realitzat l'anunci després que Yllanes fes aquest comunicat.