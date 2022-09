Vidal celebra els anuncis de Sánchez sobre complir el REB i el reconeixement europeu de les Illes Balears

El senador de designació per les Illes Balears Vicenç Vidal, de Més per Mallorca, ha celebrat que a la compareixença del president del Govern Pedro Sánchez d'ahir, al ple del Senat, per explicar la situació energètica de l'Estat espanyol, s'anunciés el compliment del REB dins aquesta legislatura i l'encaix de les Illes Balears com a sistema insular europeu davant les institucions de la UE. Un anunci, aquest darrer, que el president del Govern va vincular a la presidència espanyola de la Unió Europea durant el segon semestre de 2023.

Per a Vidal els anuncis de Sanchez són «una reacció a la pressió constant que des del Senat i les altres institucions Més per Mallorca ha fet al PSOE i a Moncloa perquè l'Estat Espanyol compleixi els seus compromisos amb les Illes Balears». Compromisos que el senador considera que «són centrals perquè la ciutadania de les Balears pugui afrontar la crisi econòmica i energètica que es preveu per aquest hivern en les millors condicions possibles» al mateix temps que «no pot oblidar-se la urgència d'allargar o fer permanents totes les mesures socials anticrisi previstes».

L'ecosobiranista, que ahir va interpel·lar Sanchez regalant-li una samarreta de producció illenca amb el lema «mangarrufes», ha reptat el president espanyol a, un cop fets realitat ambdós anuncis – que Sanchez va explicar que ja ha parlat amb la presidenta Armengol i amb el ministre espanyol d'Assumptes Exteriors- «complir la seva promesa de venir a Mallorca perquè puguem brindar, amb les nostres samarretes de Melicotó posades, per la justícia social i el bon finançament».