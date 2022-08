El president d’El Pi no podrà optar a ser el candidat a cap llista autonòmica

El Pi-Proposta per les Illes Balears aposta per separar els òrgans interns del partit dels càrrecs institucionals. Aquests és un dels punts més importants de la ponència d’estatuts del pròxim Congrés d’El Pi. Miquel Quetglas, encarregat de la ponència, ha explicat que amb els nous estatuts «el president no podrà optar a encapçalar cap llista del partit. D’aquesta manera, es vol potenciar el missatge del partit i dels representants de les institucions».

Quetglas també ha destacat que «hem de potenciar cada una de les illes de les Illes Balears. Necessitam que cada una de les illes tengui el seu protagonisme, amb les seves singularitats i que no estiguin condicionades per Mallorca».

Per la seva part, Marga Venzala, presidenta de la Mesa ha presentat el full de ruta del que serà el Sisè Congrés d’El Pi-Proposta per les Illes. El Congrés es durà a terme el 8 d’octubre a Hipotel Platja de Palma.

Venzala, de Joves per les Illes, ha començat agraint que el partit hagi pensat amb ella i amb els joves per a dur la presidència del Congrés. «Com diu un dels lemes del Sisè Congrés Balear 'Si el tastes, t'agrada', aquest partit és jove i dels joves i amb fets com aquests es demostra».

Pel que fa a la jornada del Sisè Congrés, començarà a les 10 h amb la formació de la Mesa, la presentació de l’informe per part del Secretari General, Rafel Ballester, i la presentació de les ponències i les esmenes pertinents.

Els afiliats tendran del 15 al 30 de setembre per a inscriure’s al Sisè Congrés Balear, i podran presentar esmenes a les ponències entre el 1r i el 5 d’octubre.