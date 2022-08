Cort recula, retira el pla de promoció turística del projecte de nòmades digitals i cercarà altres fonts de finançament

L'Ajuntament de Palma retirarà el pla de comunicació externa del projecte 'Digital Farm' per a Platja de Palma a la convocatòria per a obtenir finançament de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), si bé vol mantenir el projecte i cercarà altres fonts d'ingressos per a dur-lo a terme.

Així ho ha explicat la regidora de Turisme, Elena Navarro, en una roda de premsa convocada després de les queixes de Podem i MÉS per discrepàncies respecte a la promoció turística de la destinació.

La regidora ha defensat el potencial dʻaquest projecte per a impulsar el canvi de model a Palma, afirmant que pretén reduir el turisme dʻexcessos desplaçant-lo cap a un altre tipus de turisme de més qualitat. En aquest sentit, ha insistit que aquesta estratègia de reposicionament és «compartida».

Segons Navarro, el projecte tenia dos eixos: el primer, d'uns 600.000 euros d'import, són les accions que cal adoptar per a transformar el destí per a fer-lo més atractiu a nòmades digitals -treballadors desplaçats que teletreballen des del destí per a empreses de l'exterior- .

El segon eix, d'uns 550.000 euros més IVA, era el pla de comunicació externa, que incloïa fires, esdeveniments, comunicació a xarxes socials, premsa i ràdio, campanyes publicitàries i també col·laboració amb influencers.

«Si hi ha una sensibilitat [per part dels socis] no tenim cap problema en retirar la partida de promoció turística», ha dit Navarro, qui també ha declarat que «si en aquest tipus de finançament de l'impost turístic no hi cap, no importa, no és prioritari».

Tot i això, en retirar aquesta part del projecte, ja no compliria amb les condicions de la convocatòria del fons de turisme sostenible perquè és necessari assolir el milió d'euros. «El projecte es manté, el que retirem és de la font de finançament; no demanarem aquests doblera a l'Impost de Turisme Sostenible», ha resumit.