Jarabo justifica que no se li va traslladar «correctament» el projecte de promoció turística de Platja de Palma

El regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de Palma, Alberto Jarabo, ha declarat aquest dimarts que no se li va traslladar «correctament» la informació del projecte de Platja de Palma per a atraure nòmades digitals, un dels 12 projectes que com a portaveu de l'Ajuntament va presentar aquest dilluns davant la premsa i que ha generat polèmica entre els socis del govern municipal.

En declaracions als mitjans, Jarabo ha dit que abans de votar els projectes «hi va haver unes explicacions bàsiques en què en cap moment es va parlar de promoció turística», i que «la sorpresa» va venir quan varen rebre des de la regidoria de Turisme l'argumentari per a la roda de premsa.

Segons Jarabo, ja han parlat amb la regidora de Turisme, la socialista Elena Navarro, i han «aclarit les implicacions que pot tenir» el projecte. Des de Podem Palma han assenyalat que poden «compartir moltes de les seves qüestions», com el potencial per a «diversificar el model» i «cercar un tipus de turista diferent» però que varen expressar discrepàncies «com podia suposar la promoció del destí».

Per això, des de Podem volen «participar en el desenvolupament» d'aquest projecte -han insistit que es troba en una fase molt embrionària- per a garantir que «pugui complir els objectius d'un model de ciutat més respectuós amb els residents i que generi menys despeses i conflictes a Palma».