Gili: «El Pi decidirà les polítiques del pròxim Govern»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha reunit aquest dilluns el seu màxim òrgan entre congressos, el Consell General, per a aprovar el reglament del sisè Congrés i marcar les reivindicacions que la formació defensarà a les institucions en els pròxims mesos.

El president, Tolo Gili, ha valorat que davant la realitat política actual «on les esquerres baixen i les dretes pugen» situa la formació «ben al centre del taulell polític». «Serem determinants per definir les polítiques del pròxim Govern», ha remarcat.

Gili ha reivindicat la necessitat d’una formació que «defensi a ultrança les Illes Balears». «El nostre és un projecte integrador de totes les illes i de tots els seus habitants, en igualtat de condicions, que aspira a contribuir al correcte desenvolupament de l’economia, l’estat del benestar, de les persones i la defensa i l’ampliació decidida i compromesa del nostre autogovern, d’acord amb l’estatut d’autonomia», ha explicat.

En aquest mateix sentit, el president ha criticat la «invasió competencial» del Govern espanyol: «Fa tot just un parell de dies s’ha aprovat un decret energètic en el qual no s’ha tengut gens en compte les singularitats i especificitats del territori. Davant aquesta realitat hem demanat al Parlament que emeti un informe que estudiï si s’han enviat les nostres competències».

Així mateix, Gili ha explicat que durant el pròxim curs polític «reivindicarem que es materialitzi d’una vegada per totes la cessió de la competència de Costes, la tramitació i aprovació de la part fiscal del REB, així com avançar cap a un nou model de finançament que el PP i PSOE tenen aturat per tacticisme polític». «Aquesta terra no pot esperar més, de forma sistemàtica som dels que més pagam i mai se’ns retorna el que ens pertoca. Esta cansats d’aquesta injustícia», ha conclòs.