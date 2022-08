Negueruela defensa que han pres mesures contra la saturació turística però justifica que el model no es canvia «d'un dia a l'altre»

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern, Iago Negueruela, ha defensat aquest dilluns que l'Executiu ha pres mesures contra la saturació turística, com la congelació de places, però ha insistit que el model no es canvia «d'un dia a l'altre».

En resposta a les preguntes dels mitjans a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el que també és portaveu del Govern ha remarcat que cal deixar «recorregut d'uns anys» a aquestes polítiques per a poder analitzar-ne els efectes.

Demanat per la massificació, Negueruela ha incidit que aquest estiu hi ha hagut «una afluència molt important» de turistes, «gairebé la mateixa que el 2019», cosa que provoca «aquesta sensació». Tot i això, ha sostengut que s'han adoptat «mesures importants» a les Balears pactades entre els socis de govern, i que els seus efectes no es despleguen completament «d'un estiu a un altre».