El Pi Palma denuncia «la deixadesa, la desídia i la gestió ineficient que s’ha apoderat de l’Ajuntament de Palma els darrers 7 anys»

El Pi Palma denuncia, una vegada més, «la deixadesa, la desídia i la gestió ineficient que s’ha apoderat de l’Ajuntament de Palma els darrers 7 anys». Per a la formació, un dels clars exemples és l'obertura del canòdrom de Palma.

«Obert però amb greus mancances de seguretat per als infants, de zones de lleure amb ombres, en definitiva, no és el parc urbà que ens mereixem a Ciutat», apunta Melià. En aquest sentit des de la formació balearista recorden que una de les promeses electorals del batle de Palma, que va ser la sembra d’arbres (4.000), «tampoc no s’ha fet realitat, i dels que hi ha en concret aquí, al canòdrom, es fa palesa la total manca de manteniment», deuncia Melià.

Des de la formació recorden que ja des de la seva obertura, que va generar molta il·lusió entre els veïnats, destaca «la manca de manteniment, la sequedat dels arbres, el mal funcionament de les fonts o les papereres descuidades. Per altra banda, i molt important, la inseguretat del mur de La Riera que és molt baix i preocupa als pares d’infants», ha conclòs.