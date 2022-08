MÉS per Mallorca acusa el PP d’incentivar l’especulació «afavorint bancs i constructores»

El secretari general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha censurat aquest dijous la proposta del PP d’avalar amb fons públics hipoteques per a l’adquisició d’habitatge. Es tracta, diu Alzamora, d’una iniciativa que «camina tot just en el sentit contrari de les mesures plantejades per MÉS per facilitar l’accés dels joves a l’habitatge».

Segons apunta el també conseller insular de Promoció Econòmica, «la intervenció de l'administració ha d'anar en sentits radicalment diferents com regular el preu del lloguer, potenciar els habitatges protegits i fomentar el lloguer gravant als qui mantenen milions de pisos buits. A més, aquesta proposta crea més demanda de compra, implica més especulació i més bombolla immobiliària».

En aquest sentit, Alzamora ha explicat que la proposta del PP «afavoreix als bancs i al promotor, en cap cas al comprador». «Si una persona no pot estalviar per comprar un habitatge, la solució no és que el pugui comprar amb zero estalvis i amb una hipoteca a 50 anys. La solució és que hi hagi habitatge més assequible i un entorn en el qual els sous pugin». Així, ha assenyalat que el PP «continua centrat en facilitar la compra d'habitatge per a beneficiar a la banca». Així, ha recordat que quan els bancs varen tenir problemes «varen demanar ajuda al Govern i Rajoy els va regalar 63.000 milions d'euros». Ara, insisteix Alzamora, el PP «continua cercant fórmules per injectar més doblers públics al sistema bancari en comptes de donar suport a mesures concretes que si ajuden a resoldre el problema».

En aquest context, ha recordat que la nova Llei de Polítiques de Joventut impulsada per MÉS inclou reservar un 15% del parc públic d'habitatges de les Illes Balears a joves.