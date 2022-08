Yllanes assegura que encara no ha decidit si liderarà les llistes de Podemos el 2023

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha manifestat, sobre encapçalar les llistes d'Unides Podemos de cara a les eleccions al Govern de 2023, que és un tema que «encara» està «reflexionant».

«No he pres una decisió, però necessàriament no es demorarà molt perquè les eleccions estan a deu mesos vista», ha explicat el vicepresident aquest dissabte.

«Diguem que quan vaig decidir fer el pas a la política em semblava que vuit anys era un termini raonable, però el repte de poder continuar amb un govern progressista a les Balears fa que aquesta reflexió hagi de ser reposada», ha indicat Yllanes.

En aquest punt, assegura que, quan tingui clara la seva decisió, la traslladarà a la Secretaria General d'Unides Podemos «amb la tranquil·litat que hi ha dones i homes perfectament capaços de continuar amb el projecte».

«Hi continuo reflexionant i encara no he pres la decisió, però per lleialtat institucional la comunicaré primer a Podemos, que de moment no té aquesta decisió transmesa», ha assenyala el vicepresident.

Eleccions de 2023

Preguntat per la previsió del Govern de cara a les eleccions de 2023 i el futur escenari polític de les Balears, Yllanes ha recorda que, quan es va celebrar l'III aniversari dels Acords de Bellver, ja va sentenciar que aquesta era «la fotografia de govern» que volien per a la pròxima legislatura.

«És un govern de coalició que s'ha trobat amb la gestió de la legislatura més complicada des de l'inici de la democràcia, perquè ningú esperava que una pandèmia paralitzés el món durant gairebé dos anys i hem sabut estar a l'altura dels esdeveniments», ha destacat el conseller.

Així mateix, ha valorat que la imatge econòmica de les Balears és «una demostració evident que s'ha fet una bona feina per part de l'executiu de coalició» i, respecte a les qüestions que competeixen concretament a Unides Podemos, sosté que s'ha fet «una gestió eficaç».

«La convicció és que podem repetir una tercera legislatura», confia el vicepresident, que es mostra, no obstant això, «preocupat» per l'auge de la dreta en altres territoris.

«Ens preocupa que un partit d'extrema dreta i amb poc entusiasme democràtic pugui governar en aquesta comunitat, això determinaria la seva evident voluntat de retrocedir en les polítiques que s'han fet», ha criticat el conseller, que titlla de «malíssima notícia» que l'extrema dreta pugui governar a la pròxima legislatura.

Amb tot, «estem en condicions de repetir, perquè crec que la ciutadania de les Balears és capaç de valorar tot el que s'ha fet durant aquesta legislatura tan complicada», ha subratllat Yllanes.

Yolanda Díaz i 'Sumar'

Yllanes creu que la ministra espanyola de Treball, Yolanda Díaz, és «una icona perfecta per a reforçar el projecte que es té a les Balears» i es mostra «convençut» que la seva iniciativa 'Sumar' «arribarà a bon port».

«El nom de 'Sumar' m'agrada molt, es reflecteix amb un signe positiu i tot el que sigui positiu em sembla enormement interessant», ha afirmat Yllanes. Així, defineix el projecte de Díaz com «l'addició de totes les forces encaminades a millorar la vida de la ciutadania amb polítiques progressistes».

«Em consta, de Yolanda Díaz, la seva capacitat de treball i de llegir l'actualitat i el futur polític», ha contemplat Yllanes, que preveu que 'Sumar' «recuperarà l'essència d'aquell Podemos de 2015 que va entusiasmar a la ciutadania d'aquest país i apel·larà a recuperar la il·lusió que es va mobilitzar a partir del 15M i va tenir el seu reflex en les eleccions de 2015, amb la irrupció de Podemos i tot el que ha suposat la seva evolució en la política estatal».

En aquest sentit, el vicepresident ha lamentat que 'Sumar' no arribi a temps per a les eleccions municipals o autonòmiques, «perquè no hi ha dubte que Yolanda Díaz és una icona perfecta per a reforçar el projecte que tenim a les Illes», encara que entén «que qualsevol projecte polític té uns terminis de funcionament».

Finalment, el vicepresident espera que, quan arribin les eleccions generals, el projecte de Díaz sigui «una realitat» i serveixi perquè «en la pròxima legislatura es continuïn veient polítiques progressistes a l'Estat espanyol, i que les fetes fins ara tinguin encara més progressisme».