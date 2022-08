Conveni entre el Consell de Mallorca i la UNESCO per fomentar els viatges sostenibles

Mallorca s’ha adherit al Compromís de Turisme Sostenible que promou la UNESCO en col·laboració amb un grup turístic per tal de promoure els viatges sostenibles, l’adaptació de les comunitats a mesures concretes de sostenibilitat i la conservació del patrimoni.

El president de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) i conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca ha signat aquest compromís a través del qual l’illa rep l’emblema We singed the UNESCO Sustainable Tourism Pledge

El compromís està dissenyat per inspirar i proporcionar incentius a les empreses turístiques locals a destinacions clau, a àrees costaneres o indrets del Patrimoni Mundial, per donar suport al turisme sostenible i salvaguardar el patrimoni d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els participants, que poden ser tant entitats públiques com privades, poden descobrir i compartir noves mesures sostenibles per als seus negocis i iniciar canvis positius al sector turístic per als futurs viatgers. Aquesta acció s’estructura a través d'un lloc web específic (https://unescosustainable.travel/en) desenvolupat per la UNESCO, on les empreses comparteixen el que ja estan fent per a donar suport al turisme sostenible i la conservació del patrimoni. Així mateix, han d’incorporar el que planegen fer al llarg de l’any, proporcionant informació quantificable sobre les seves iniciatives.

El Compromís de Turisme Sostenible de la UNESCO requereix que els membres de la indústria introdueixin mesures concretes per protegir l’entorn on es desenvolupa l’activitat del sector turístic, ja que és el recurs principal d’aquesta indústria. Cal destacar que ja s’han començat accions, com ara eliminar el plàstic d'un sol ús o promoure la cultura local, entre d'altres.

En aquest compromís hi tenen cabuda tots els elements de la cadena de valor turística. El sistema d’adhesió és senzill i gratuït, per tal de poder comptar amb el major nombre de representants possibles i enfortir la xarxa de les destinacions des del punt de vista de la sostenibilitat. Els participants es comprometen a aplicar pràctiques i millores sostenibles clares i d'impacte directe, i a informar anualment la UNESCO.