El Pi rebutja el model de finançament proposat per Montero: «Una vegada més discrimina les Illes Balerars»

Després de l’anunci sobre el finançament de les comunitats autònomes fet per la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que pretén vincular el finançament a la població ajustada, El Pi ha mostrat el seu total rebuig a la mesura que «una vegada més discrimina les Illes Balerars».

«Sempre que un governant de Madrid, tant sigui del PP com del PSOE, té una idea brillant, les Illes en patim unes conseqüències nefastes», apunten des d’El Pi. La formació considera indispensable que aquest nou model de finançament «contempli el concert econòmic que fa 40 anys que es reclama des de la comunitat autònoma».

A més, remarquen, que «aquest sistema que s’han tret de la màniga no contempla en cap cas la població flotant que tenim a la nostra terra que és molta i que suposa, com sempre, que rebrem molt menys del que ens tocaria de fer-se una distribució coherent i aplicant mesures que donin més pes a la insularitat».

Alhora, recorden que, «si som els tercers pagant, hauríem de ser els tercers en rebre i no els novens i que amb el nou sistema de finançament autonòmic que proposa Montero, Balears aportaria per capità 2.759 € i rebria per càpita 2.519 €. Aquesta és una qüestió que en reiterades ocasions el Parlament Balear ha acordat a instàncies d’El Pi i aquest n’és el resultat».

Des d’El Pi es mostren indignats una vegada més per «la ignorància sobre la realitat de les Illes que han demostrat i continuen demostrant els governs de Madrid». «No hi ha cap president de les Illes Balears, ni cap diputat balear a Madrid, que sabi fer entendre i fer valer els nostres interessos davant el Govern de l’Estat?», es demanen.