MÉS-Estimam Palma: «Les corregudes de toros es fan perquè el Govern espanyol vol que es facin»

MÉS-Estimam Palma es posiciona en contra que aquest dijous, 4 d’agost, i aquest divendres, 5 d’agost, es duguin a terme corregudes de toros a la Plaça de Toros de Palma, tal i com ha explicat la formació en un comunicat.

Els ecosobiranistes consideren que els espectacles on el maltracte animal i els assassinats hi siguin presents «han de desaparèixer per coherència a les normes i principis de benestar animal, que no haurien d’admetre excepcions per motius culturals».

«El patiment animal no pot ser mai objecte d’entreteniment o diversió», ha assegurat el coordinador de MÉS-Estimam Palma, Miquel Àngel Contreras. «Consideram la tauromàquia com una de les pràctiques més cruels de maltractament animal. La tortura no és cultura», ha afegit.