Gili: «Les Balears no existeixen per a Pedro Sánchez»

En el debat d'estat de la nació d'aquest dimarts, que no se celebrava des de feia set anys, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha exposat ni una mesura per les Balears. «En dies com els d'avui es constata que des de Madrid, des del centralisme més radical, no compten amb les Balears. És igual quan llegeixis això, la història es repeteix any rere any», ha criticat el president d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili.

«Pedro Sánchez ha anunciat habitatge públic a Madrid i abonaments per Renfe i Rodalies. És vergonyós que no s'apliqui alguna mesura en aquests aspectes a les illes on tenim greus problemes d'accés a l'habitatge i de transport públic», ha assenyalat Gili.

Així mateix, el president d'El Pi ha defensat la necessitat que les Balears comptin amb un règim econòmic i fiscal especial «de bon de veres», que compensi la insularitat i ens permeti ser competitius en sectors estratègics com l'agricultura o la indústria. «Són necessàries unes inversions de l'Estat que no es converteixin en un instrument per acabar de discriminar els ciutadans de les Balears», ha sentenciat Gili.

La formació considera que Sánchez ha perdut una molt bona ocasió per abordar el nou model de finançament, un element cabdal per al progrés del país i que el bipartidisme ha decidit no tractar fins a la pròxima legislatura. «No pot ser que els dos grans partits, PP i PSOE, continuïn rient-se de nosaltres en un tema tan important com aquest, que depèn del progrés de la nostra comunitat. Només amb un diputat d'obediència estrictament balear a Madrid els faríem treure els colors i reaccionar. Les Balears pateixen un infrafinançament flagrant que ha de ser resolt».

Amb tot Gili, ha assenyalat que a El Pi continuarem fent feina des de la «centralitat, moderació i pragmatisme» i reclamat les «les màximes quotes d'autogovern per a les Illes Balears i la nostra identitat com a poble». «Amb el Pi al Govern de les Illes Balears i amb representació al Congrés dels Diputats impulsaríem d'una vegada per totes la transferència de les competències de costes, ports, seguretat, justícia previstes a l'Estatut d'Autonomia».