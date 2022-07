MÉS defensa que el pacte de govern al Consell ha millorat la vida dels mallorquins: «Hem estat a l'altura»

Els consellers de MÉS per Mallorca al Consell han valorat de manera positiva els tres primers anys de mandat a la institució insular. Coincidint amb l'efemèride, i des de la mateixa finca de Raixa que dona nom als acords de governabilitat, han destacat que el govern insular encara el darrer tram de mandat «amb un pacte fort, cohesionat i capaç de representar la diversitat dels partits polítics que el formam».

La vicepresidenta del Consell, Bel Busquets, ha manifestat que en aquests anys «hem demostrat que les institucions d'autogovern, les més properes i les més nostres, són útils per a fer més fàcil la vida de les ciutadanes i els ciutadans. El Consell de Mallorca ha estat a l'altura davant dos desafiaments tan importants com la crisi de la COVID-19 o la pujada de preus agreujada per la guerra d'Ucraïna», ha assegurat. En aquest context, ha recalcat que «davant circumstàncies extraordinàries hem pres mesures extraordinàries per ser al costat dels més desfavorits, dels treballadors, dels petits empresaris. Hem intervingut la realitat perquè ningú quedi enrere».

Per la seva banda, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, candidat de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, ha assegurat que «els acords de Raixa van més enllà dels acords sectorials. Són un compromís de futur que posen la vida i les persones al centre. En aquest sentit, i en un moment d'emergència climàtica com el que vivim, el Consell de Mallorca no podia quedar-se al marge».

Així, Alzamora ha recordat que des de la institució insular s'han fet accions a cada racó de Mallorca per combatre l'emergència climàtica. «Hem aconseguit que tots els ajuntaments de l'illa se sumin al Pacte pel Clima. És una fita històrica. De fet, hem duplicat el pressupost fins a arribar als 7 milions d'euros». Segons el conseller insular, «adaptar-se al canvi climàtic necessita actuacions reals, i amb aquestes subvencions el Consell fomenta que els municipis les puguin dur a terme. En definitiva, ajudar els municipis a fer passes cap a l'estalvi energètic i la reducció de gasos contaminants per garantir i millorar la vida».