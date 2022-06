El Govern valida el Decret llei i no corregeix el requisit del català dels interins

El Parlament de les Illes Balears ha validat el Decret llei amb noves mesures per a la reducció de la temporalitat en les administracions públiques de les Illes Balears, en compliment de la Llei estatal 20/2021.

Així i tot, mantenen la posició sobre el català i els treballadors interins que en el seu moment no acreditaren el requisit de català. Ara tendran dos anys per fer-ho, encara que només si es presenten a la mateixa plaça i a la mateixa institució per la qual treballen ara.

D'aquesta manera, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha assegurat que «amb aquest Decret llei, el català continua sent un requisit per a les persones que vulguin accedir a la funció pública».

Per altra banda, la la llei d'interins estatal marca a totes les administracions públiques la reducció del nombre d'interins en l'ocupació pública per davall del 8 % abans del 2024. «Un objectiu que a les Balears complirem dins el termini establert i tal com marca la normativa. Fins i tot, en alguns casos, com els serveis generals, anirem més enllà i deixarem la temporalitat al 0 %», ha avançat Garrido, la qual ha assegurat que «es tracta d'un objectiu ambiciós, però totalment assumible».

Per complir la fita marcada, el Govern estabilitzarà més de 10.000 places entre Salut, Educació i serveis generals, la qual cosa suposa «el procés d'estabilització més gran que s'ha emprès mai en aquestes illes, amb una meta molt clara: enfortir els serveis públics que oferim a la ciutadania», ha dit la consellera.

Garrido ha anunciat la possibilitat que el procés d'estabilització estigui finalitzat abans del 31 de desembre de 2023, atès que «l'oferta d'ocupació pública de les 10.000 places es va publicar abans de l'1 de juny i les convocatòries del procés estaran publicades abans de dia 31 de desembre d'enguany».