El Pi qualifica d'«actitud inacceptable» que no es faci la sessió de control: «S'està atropellant la voluntat popular»

El portaveu del grup parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha qualificat d'«actitud inacceptable» la votació en contra dels partits del Pacte, a la Diputació Permanent, en què han rebutjat realitzar la sessió de control al Govern al ple parlamentari.

En declaracions als mitjans, Melià ha subratllat aquest dimarts que s'haurien d'haver cercat les vies reglamentàries per a aprofitar la sessió d'aquest dimarts perquè també hi hagués preguntes al Govern i l'oposició pogués fer la tasca de control, així com debatre la iniciativa del PP que també ha estat rebutjada.

«S'està atropellant la voluntat popular perquè l'oposició aquí no només som un florero», ha subratllat, alhora que ha afegit: «L'oposició té una feina de control al Govern i té capacitat de proposar iniciatives que haurien de ser incloses a l'ordre del dia».

Per a Melià, els partits del Pacte «sempre cercaran una excusa reglamentària» per a justificar la seva decisió, però en el fons «si hi havia voluntat s'hauria d'haver cercat una solució perquè això fos possible», ha acabat.