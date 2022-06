Apesteguia: «Prohens ha d'aclarir abans de les eleccions si vol ser com Matas i Bauzá i retallar protecció mediambiental als parcs naturals»

MÉS per Mallorca ha exigit a la presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, que aclareixi si comparteix les paraules de la batlessa de Campos, Xisca Porquer, referents a l'eliminació de la categoria de Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos. En aquest sentit, Porquer va afirmar durant una entrevista a La Ser que «firmaria ara tot d'una» la revocació de categoria de Parc Natural a la zona, eliminant d'aquesta manera la seva protecció mediambiental.

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha reclamat a la presidenta del PP que digui «la veritat» sobre les intencions del PP a la zona d'Es Trenc - Salobrar de Campos pel que fa a la seva protecció mediambiental. «La presidenta del PP Marga Prohens ha d'aclarir abans de les eleccions si vol ser com Matas i Bauzá i retallar protecció mediambiental als parcs naturals de les Balears», ha assenyalat Apesteguia.

En aquest sentit, el coordinador ecosobiranista ha recordat que durant el mandat de Jaume Matas al capdavant del Govern, el PP va reduir dràsticament la superfície protegida dels Parcs Naturals de s'Albufera de Mallorca, el de la Península de Llevant, i la desaparició del de Cala d'Hort, a Eivissa. Per contra, des de 2015, MÉS per Mallorca, a través de la Conselleria de Medi Ambient liderada per Vicenç Vidal (2015-2019) i Miquel Mir (2019-2022), ha ampliat en 120.000 hectàrees la protecció d'espais naturals de les Balears.

Per altra banda, el candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern també ha recordat que «durant el govern Bauzá el PP va reduir un total de 32 efectius del personal de l'Ibanat encarregat de gestionar els Espais Naturals de les Illes Balears».

Sobre el personal de la Conselleria, Apesteguia també ha demanat a la candidata del PP si se suma als desprecis de la batlessa de Campos als Agents de Medi Ambient, «una figura d'autoritat ambiental imprescindible per als nostres espais protegits. Una candidata a presidir el govern de les nostres illes no hauria de compartir aquest menyspreu cap a la policia mediambiental de les Balears».

Apesteguia ha finalitzat lamentant les «inoportunes declaracions» de Porquer, referents als educadors ambientals del Parc Natural, que ha afirmat que no estan conscienciant la gent, ja que els fems s'acumulen diàriament a la zona. En aquest sentit, el coordinador de MÉS per Mallorca ha recordat que les competències de neteja i sobre la venda ambulant a la Platja d'Es Trenc són de l'Ajuntament de Campos i no del Govern.