L’actual directora general de Coordinació del Govern, Isabel Castro, és nomenada secretària d’Estat de Migracions

L’actual directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat del Govern, Isabel Castro, ha estat nomenada secretària d’Estat de Migracions. Castro s'incorporarà al nou càrrec una vegada el Consell de Ministres aprovi el seu nomenament i en prengui possessió.

El PSIB-PSOE ha expressat la seva «màxima satisfacció» pel nomenament d’Isabel Castro, secretària de Formació del PSIB-PSOE, com a nova secretària d’Estat de Migracions, a qui trasllada l’enhorabona i desitja «sort i encerts» en aquesta nova etapa que ara encetarà i «sobre la qual no tenim cap dubte que desenvoluparà amb la màxima professionalitat i des del seu tarannà dialogant».

Així, i a l’espera que el Consell de Ministres aprovi el seu nomenament i prengui possessió del càrrec, Castro s’incorporarà com a màxima responsable de les polítiques de migracions en el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que encapçala José Luis Escrivà.

«La confiança dipositada en Castro per part del Govern d’Espanya se suma a la ja demostrada per l’executiu central amb el recent nomenament del company José Manuel Bar Cendón com a Secretari d’Estat d’Educació, fa escasses setmanes, i després d’haver exercit com a director general de Planificació i Gestió Educativa en el mateix Ministeri d’Educació i Formació Professional des d’agost de 2021», remarquen des del PSIB.

A més, han destacat que aquest nomenament també és «una nova demostració del pes polític que el socialisme balear va adquirint dins el Govern d’Espanya després que la vicepresidenta tercera i Ministra de per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic confiàs en Marc Pons com a Cap de Gabinet en una de les carteres més importants per a les Illes Balears».

Així mateix, cal recordar que Bel Oliver també ocupa un càrrec directiu a l’Organització Mundial del Turisme, «una posició que se li va confiar després d’haver exercit durant dos anys com a secretària d’Estat de Turisme, de juny de 2018 a juliol de 2020, com una primera demostració de la sensibilitat del Govern de Pedro Sánchez amb les Illes Balears i la política turística».

Isabel Castro és llicenciada en Dret i Administració d’Empreses per la Universitat Carlos III de Madrid. Va ingressar en el Cos Superior d’Inspectors de Treball el 2008, on va exercir durant sis anys, duent a terme, entre altres funcions, les relacions amb la vigilància i el compliment de la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals i d’estrangeria.

Posteriorment, de 2015 a 2019, va ser directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral del Govern, duent a terme funcions de planificació i seguiment de l’activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, desenvolupant diverses convocatòries de subvencions, fent tasques de mediació en conflictes laborals i de negociació col·lectiva. També va posar en marxa l’Institut Balears de Seguretat Social, entre altres.

A continuació, de 2019 a 2021, va ser consellera d’Administracions Públiques i Modernització del Govern, amb competències en matèria de funció pública, emergències, modernització de l’administració, memòria democràtica, transparència, bon govern, participació i voluntariat.

Actualment, és directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat a l’executiu autonòmic, duent a terme, fonamentalment, tasques de coordinació i impuls de les polítiques de les onze conselleries del Govern, però també les relacions del govern autonòmic i el central en matèria de traspassos i qüestions jurídiques, com també les relacions amb el Parlament i els grups polítics.