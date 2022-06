El Pi reclama al Consell que adquireixi el complex de l'antiga central tèrmica d'Alcúdia

La portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Xisca Mora, juntament amb el batle d’Alcúdia, Domingo Bonnin, han demanat que la institució insular compri el complex de l'antiga central d’Alcanada per a poder instal·lar-hi el centre Alcúdia Tech Mar, un projecte amb el suport de totes les institucions i forces polítiques i que ara es podria veure trastocat per la compra dels terrenys.

De fet, aquesta instal·lació volia ser el punt neuràlgic de la diversificació i transformació del model productiu illenc orientat a afrontar els reptes i efectes del canvi climàtic a través de la descarbonització de la mar. A més, preveu assolir els objectius de l’agenda 2030.

Entre els reptes que tenia: reduir el 40 per cent de les emissions de CO2, reequilibri territorial, innovació productiva vinculada a la mar o atracció del talent internacional.

El batle d'Alcúdia, Domingo Bonnin, assegura que és «indispensable que el Consell prengui la iniciativa i adquireixi aquest complex, perquè l’Ajuntament no volem que aquest espai emblemàtic i catalogat es converteixi en blocs d’apartaments o alguna cosa similar».

Per la seva part, Xisca Mora reconeix que el projecte d’Alcúdia Tech Mar «no ha de ser una moneda de canvi per poder construir habitatge. Tot i que el fons ha parlat d’ajudar en la construcció d’aquest fons, ha deixat palès que ho farà a canvi de poder construir blocs de pisos. A més, no tenim cap garantia que això es faci efectiu».