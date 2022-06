Catalina Cladera: «La força que ens dona la història ha de fer que els socialistes siguem el bastió per aturar la dreta i la ultradreta»

La Secretària General de la Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha assistit a l’acte de celebració dels 86 anys d’història de l’Agrupació Socialista de Felanitx, juntament amb el seu Secretari General, Xisco Duarte, qui també ha aprofitat per a inaugurar la nova seu.

D’aquesta manera, Cladera ha expressat que «fa 86 hi va haver una sèrie de persones que varen ser valentes i varen crear una Agrupació Socialista en uns moments molts complicats, però varen començar a sembrar el socialisme a Felanitx», i hi ha afegit que el socialisme a Felanitx té «unes arrels profundes i importants».

Així mateix, la socialista ha incidit que «és important conèixer la nostra història i els nostres fonaments per saber d’on venir, on som i cap on volem anar».

«La història ens ensenya que no ens hem de rendir mai i que gràcies al socialisme hem aconseguit canviar la història d’aquest país cap a millor», i hi ha aprofitat per a dir que «la força que ens dona la història ha de fer que els socialistes siguem el bastió, el mur de contenció, per aturar la dreta i la ultradreta perquè no podem donar ni una passa enrere en drets i llibertats».

Per la seva banda, el Secretari General dels Socialistes de Felanitx, Xisco Duarte, ha fet un recorregut històric durant els 86 anys de l’Agrupació Socialista de Felanitx i hi ha destacat els moments més rellevants de la història de l’agrupació fent un recorregut per les batlies socialistes, les llistes electorals i altres moments decisius per a la història de l’agrupació.

Finalment, Duarte ha volgut incidir que «no sempre se celebren 86 anys d’una agrupació socialista» i s’ha lamentat per no haver pogut celebrar els 85 a causa de la pandèmia de la Covid-19. «Queda menys d’un any per a les eleccions municipals i hem de recordar a la ciutadania que el 2019 va votar un canvi de govern i que així serà el 2013», ha conclòs.