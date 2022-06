Un comunicat enviat des d'Unidas Podemos carrega contra Neus Truyol i amenaça el Pacte a Palma

Des d'Unidas Podemos Palma s'ha emès un comunicat aquest dimecres on s'ataca durament la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, de Més per Palma. Al comunicat s'acusa Truyol i el partit d'un «atac frontal i directe» en relació a la polèmica celebració de la Palma Pride Week i li retreuen la seva gestió al capdavant de la Regidoria.

No obstant això, fonts consultades per dBalears asseguren que a Unidas Podemos no sabien res d'aquest comunicat.

Al text, es remarca que Truyol està «imputada per un delicte molt greu contra la salut pública i mediambiental i que sens dubte és incompatible amb l'exercici del seu càrrec com a regidora segons el codi ètic de qualsevol espai polític que gaudeixi de dir-se progressista».

«A fi de tirar endavant polítiques bones per a la gent hem tolerat una cosa que per a nosaltres no només és greu, sinó que transgredeix, sinó que seria impensable dur a terme dins de la nostra formació», han afegit.

A més, han criticat la «gestió nefasta» del PGOU i que, després de quatre anys com a responsable de Benestar Animal, «continuen morint cavalls al carrer». Finalment, al comunicat es demana a Truyol una rectificació pública i que demani disculpes. «En cas contrari, actuarem en conseqüència», conclou.

Cal remarcar que la regidora d'Unidas Podemos Sonia Vivas, que s'encarrega de la Palma Pride Week, ja va amenaçar de trencar el Pacte a l'Ajuntament de Palma fa un mes.