Vidal: «L'Estat començarà a afrontar seriosament la insularitat»

El senador per les Illes Balears, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha valorat «positivament» que «gràcies a la seva feina» ha aconseguit que la Ponència d'insularitat del Senat -que ha acabat aquest dimecres amb l'aprovació d'un informe conclusiu a l'espera de ser revalidat al proper ple- hagi generat un document de consens amb la majoria de grups de la cambra alta només amb l'excepció de l'abstenció del PP i el vot en contra de l'extrema dreta.

«Durant aquests dos anys s'ha parlat més de les Illes Balears al Senat que en els anteriors quaranta» i que «per primera vegada les institucions estatals emeten un document que hauria de servir perquè l'Estat actuï».

Vidal ha recordat que la Ponència va iniciar-se, a l'inici de la legislatura, fruit d'una polèmica iniciativa seva defensant la creació d'una comissió dedicada «només a la insularitat i a les problemàtiques de les Illes Balears i les Canàries» que malgrat que les inicials reticències de PP i PSOE va derivar cap a la Ponència que ha finalitzat aquest dimecres després de 14 sessions i amb la compareixença de 64 ponents durant gairebé dos anys.

L'ecosobiranista ha remarcat que «sense la pressió de MÉS per Mallorca hagués quedat un informe final encara més aigualit i poc ambiciós del resultant» i que la seva tasca ha obligat a PSOE i PP a acceptar «el gran consens de la societat civil de les Balears en defensa dels nostres drets». Així mateix, Vidal ha manifestat haver-se sentit «molt sol defensant el posicionament del Govern de les Illes Balears en aquesta qüestió».

Vidal ha considerat «una victòria» que el text final reculli «la necessitat del reconeixement europeu de la insularitat de les Balears al nivell de les Illes de l'Egeu dins l'Estat grec» i un esment clar «a favor del Règim Fiscal i un bon finançament» tot i que no «en els termes que voldríem pel que fa a assumptes com el principi d'ordinalitat, la població flotant o el nivell de desenvolupament del REB».

El senador ecosobiranista s'ha mostrat satisfet del «segell de MÉS per Mallorca» al document pel que fa a «temes clau com el desenvolupament competencial; els indicadors econòmics pel cost de vida; el reconeixement de la llengua catalana com a base de la cohesió social; ajudes al transport; les OSP per a les connexions de Menorca i Eivissa; beques; convenis ferroviaris que possibilitin el Tren de Llevant i el tramvia de Palma; la cogestió aeroportuària; la protecció addicional del medi ambient als sistemes insulars i del medi marítim; convenis hidràulics i per torrents; i infraestructures decents per a una correcta acollida de població migrada i refugiada».

Per cloure Vidal ha defensat que espera que la seva proposta inicial «de senador novell» reclamant una comissió permanent sobre insularitat «sigui una realitat dins la propera legislatura».