Jarabo assegura que «no s'ha plantejat la dimissió de Sonia Vivas» i espera que no hi hagi «més distraccions»

El portaveu de l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha esperat que la Palma Pride Week se celebri «amb la màxima tranquil·litat possible», després de «la polèmica no desitjada per part de l'equip de govern», i que no hi hagi «més distraccions».

Així ha respost el també regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior a les preguntes formulades pels mitjans de comunicació, després que l'artista Putochinomaricón anunciés que no actuarà a l'esdeveniment per la presència de l'exdiputada de Vox Malena Contestí.

«El col·lectiu LGTBIQ+ és molt divers i té diferents maneres de voler celebrar la seva identitat, d'aquí que la Junta de Govern hagi aprovat aquest esdeveniment, que és compatible amb la marxa reivindicativa que habitualment fa l'entitat Ben Amics», ha continuat el portaveu.

Així mateix, ha assegurat que la voluntat de l'Ajuntament és «acompanyar el col·lectiu a gaudir d'aquesta setmana, del seu dia i del seu desig de celebració», i ha reiterat que «el que toca ara és que tothom que vulgui celebrar-lo ho pugui fer, i que aquesta setmana d'Orgull sigui un èxit».

«Esper que no hi hagi més distraccions i que el protagonisme el tenguin les persones que volen celebrar aquesta setmana plenament», ha insistit Jarabo.

No s'ha plantejat la dimissió de Sonia Vivas

A la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, el portaveu ha assegurat que «no s'ha plantejat la dimissió» de la regidora de l'àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, després que CCOO Mallorca així ho sol·licités.

«El que volem és que l'esdeveniment sigui un èxit, vivim un any en què s'ampliaran els drets del col·lectiu i això és motiu de celebració, aquí és on ens hem de centrar», ha sostingut.