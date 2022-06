El Parlament aprova una iniciativa per eliminar la violència i l'assetjament en el món laboral

La Comissió de Turisme i Treball ha aprovat una iniciativa per instar al Govern espanyol a ratificar el conveni 190 de l'Organització Internacional del Treball sobre violència i assetjament al treball i desplegar mesures necessàries per al seu compliment. La proposta, presentada pel PSOE, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, ha estat aprovada amb el suport de tots els grups parlamentaris.

Els parlamentaris han demanat «a les institucions que es treballi per a erradicar aquestes situacions de violència i arribar a la situació de violència zero, no sols en l'àmbit domèstic sinó també en l'àmbit laboral», ha explicat el diputat socialista Enric Casanova.

Concretament, la Proposició No de Llei aprovada insta al Govern espanyol a implementar una estratègia, pactada amb els agents econòmics i socials, de caràcter transversal davant l'assetjament i violència al treball i vetlli perquè les autoritats pertinents i la inspecció de treball puguin actuar de forma ràpida per facilitar el cessament immediat de les situacions que s'hi puguin donar.

«El fet de posar la qüestió damunt la taula és per deixar d'ignorar les víctimes d'aquesta violència», ha dit Joan Mas 'Collet', de MÉS per Mallorca; que també ha denunciat que «massa vegades no hi donam la importància que realment té per a les persones que la pateixen».

La PNL també insta al Govern establir mesures i actuacions en matèria de prevenció davant aquestes situacions d'assetjament o violència, les quals «són situacions difícils de detectar», ha afegit Casanova. És per això que han demanat «tolerància zero per poder tenir una societat sana», ha conclòs l'ecosobiranista.