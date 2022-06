Pere Soler anuncia la seva incorporació a Per Balears i retira la demanda per l'expulsió d'El Pi

L'exportaveu d'El Pi al Consell de Mallorca, Pere Soler, ha anunciat aquest dijous la seva incorporació al nou projecte polític Per Balears, així com la retirada de la demanda presentada contra el seu anterior per partit arran de la seva expulsió.

En declaracions als mitjans al Consell de Mallorca, Soler ha explicat que ha pres aquesta decisió després de la dissolució del comitè local de la formació regionalista a Inca i a l'espera que els seus companys també se sumin a la nova marca.

«La política es fa des dels comitès locals i pens que he de ser on són els meus companys, que han decidit que tampoc no volen estar al nostre anterior partit», ha afirmat.

En conseqüència, ha explicat, que «per coherència» ha retirat la demanda que va presentar contra la seva expulsió d'El Pi. «Seguesc pensant que la decisió que es va prendre va ser precipitada i incorrecta, però si ja no vull seguir formant part del partit, el més coherent és retirar la demanda», ha indicat.

Pel que fa a les seves aspiracions o objectius en el nou projecte polític, Soler ha argumentat que avui no hi ha informació sobre llistes o concurrències, sinó que el que toca ara és un «treball ingent» per a la confecció de les candidatures que, segons ha vaticinat, es crearan «a molts pobles de Mallorca».

Pere Soler ha assenyalat que el projecte li agrada perquè és un projecte a llarg termini i que no pensa únicament a les eleccions del 2023. A més, he subratllat que és «una virtut» que es tracti d'una iniciativa d'aspiració balear nascuda a Eivissa.