Més per Menorca: «La Llei de Reserva de la Biosfera arriba tal com volen els menorquins»

El conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera en el Consell de Menorca i portaveu de Més per Menorca en la Institució insular, Josep Juaneda, ha assegurat que la Llei de Reserva de la Biosfera, que es debat aquest dimarts en el Parlament, «arriba tal com volen els menorquins» i «amb el contingut necessari per gestionar l'illa d'una forma diferenciada i sostenible».

En declaracions en els mitjans, Juaneda ha explicat que la normativa és fruit «d'un procés participatiu» que també «genera tensions», en referència a la crisi de govern que va provocar la normativa en el Consell. Sobre aquest conflicte, ha indicat que des de Més ho donen «per acabat».

Segons el conseller, amb aquesta norma s'aposta per la sostenibilitat, la perseverança del territori i el desenvolupament sostenible i la diversificació econòmica de Menorca.

Pel que fa a la compareixença de la directora de l'Advocacia sobre la llei, Juaneda ha indicat que Més per Menorca està «a favor que es puguin donar totes les explicacions necessàries» i ha recordat que la formació ja va expressar que l'Informe de l'Advocacia sobre la normativa «estava basat en versions anteriors».