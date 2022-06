[VÍDEO] El Pi demana al Govern que exigeixi una normativa perquè les Balears puguin establir els períodes de rebaixes

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha demanat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que demani al Govern espanyol que estableixi per llei els dos períodes de rebaixes perquè les grans superfícies «no trepijin el petit i mitjà comerç».

Melià ha recordat que El Pi va anar al Congrés espanyol a defensar una Proposició de Llei perquè la Comunitat Autònoma tengués la potestat d’establir els períodes de rebaixes i així establir els dos períodes de rebaixes tradicionals. I que tant les grans superfícies i el petit comerç tenguin les mateixes oportunitats. També ha destacat que totes les formacions al Parlament els varen donar suport, però votaren en contra al Congrés espanyol.

El 24 de juny comencen les rebaixes dels grans operadors i el petit comerç no ho podrà fer fins al primer de juliol. D’aquesta manera, diu el diputat, «no podran treure a la venda ni el 50% de l’estoc a l’estiu».

El portaveu ha demanat a Armengol i als altres líders polítics de les Illes Balears que «si tenen influència en els seus diputats, ja que són dels seus partits, els demanin que tornin a recuperar aquesta Proposició no de Llei perquè les Illes siguin les que tenguin les competències per establir els períodes de rebaixes a les Balears i que les grans superfícies no les tenguin a lliure disponibilitat com fins ara».

Melià ha deixat clar que «és un engany a la ciutadania que al Parlament de les Illes Balears votin una cosa i els mateixos partits votin el contrari al Congrés dels Diputats».