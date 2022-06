EUIB dona suport a les reivindicacions dels treballadors de Correus en vaga

Aquest dimecres, primer de juny, els treballadors de Correus de tot l'Estat varen iniciar una vaga general que durarà fins dia tres de juny. A les Illes Balears, els comitès sindicals han convocat una concentració aquest dijous, dia 2 de juny, davant la Delegació de Govern (Palma), a la qual hi han assistit un centenar de treballadors de Correus.

En l'àmbit polític, cal destacar que només hi han assistit i participat el coordinador general d'Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, i la secretària d'organització d'EUIB, Laura Pérez.

Tal com ja va dir coordinador d'EUIB la setmana passa, després de reunir-se amb el comitè de vaga, la precarització, «el desmantellament i la privatització del servei postal és una qüestió cabdal a la qual no se li està donant la importància que mereix. Es tracta de l'empresa pública més grossa de l'Estat. I, el més important, és un element bàsic i imprescindible per a la vertebració del territori». Segons les dades publicades pels mitjans, el seguiment de la vaga per part dels treballadors de l'empresa pública més gran de l'Estat ha estat del 90 per cent.

A Palma, 'Salvem el servei postal', o '#StopDesguaceCorreos' són alguns dels missatges que s'han pogut llegir i escoltar a la concentració, la qual ha transcorregut en un ambient molt reivindicatiu i sense incidents, donat que la majoria dels assistents eren persones treballadores de Correus, que s'ha realitzat en horari laboral i que hi ha hagut una quasi anecdòtica presència policial.

Des d'EUIB anuncien que «sempre serem al costat dels serveis públics, perquè, com hem pogut comprovar amb tots els serveis privatitzats en els darrers trenta anys, privatització és precarietat».