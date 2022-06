La CUP-Crida per Palma s'ha pronunciat sobre el Projecte de Llei de circularitat i sostenibilitat turística de les Balears, aprovat el passat dimarts al Parlament.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, va defensar el projecte dient que és el «marc turístic i social» per als pròxims anys i que inclou «perspectives més enllà de les merament turístiques». Concretament, va dir que és «una llei ja referent i un model a seguir» que mira per residents, treballadors, turistes i aquells que viuen directament o indirectament del sector.

No obstant això, per a la CUP-Crida per Palma la nova Llei Turística «subvenciona hotels amb doblers públics i posa límits gairebé anecdòtics».

Així, han explicat que «no necessitam posar pedaços al monocultiu. Necessitam un canvi d'arrel: blindar drets laborals, decreixement, regulació mediambiental estricta i control públic».