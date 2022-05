El Pi-Palma rebutja la proposta d’alliberar 9.000 metres de superfície comercial al costat de Portopí

El Pi-Palma rebutja la proposta del PGOU d'alliberar 9.000 metres de superfície comercial a la zona dels depòsits de CLH al costat de Portopí. El president de la formació a Palma, Josep Melià, ha criticat aquesta decisió per part de Cort: «A quin cap hi cap, que volen més metres comercials per enfonsar el petit i mitjà comerç del centre de la ciutat i les barriades. No necessitam més noves grans superfícies a Palma».

Així mateix, el vicepresident d’El Pi-Palma, Carles Cabrera, ha assenyalat que «estam parlant de desmantellar un espai, on ara hi ha situats els dipòsits de CLH, amb el cost que això suposa», i ha afegit que «el que manca a Ciutat són habitatges no més superfície comercial. Volem petit i mitjà comerç i el volem al centre d'una ciutat viva i pròspera».

El Pi-Palma reclama millores per a la plaça de la Vileta

Cabrera ha instat Cort a arreglar la pèrgola de la plaça, ja que «fa anys que està abandonada i és perillosa per a la gent. És hora de posar-hi remei, que l’eliminin o que la reparin». El vicepresident també ha demanat a l’Ajuntament que «posin respatlers als bancs per crear un espai de relax i tranquil·litat per als veïnats i uns jocs infantils».