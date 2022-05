Sonia Vivas amenaça amb deixar el càrrec a l'Ajuntament de Palma i trencar el govern municipal

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, ha amenaçat, aquest dimecres, amb deixar el seu càrrec a l'Ajuntament de Palma davant el «bloqueig» del regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, tots dos de Podem, per a celebrar la setmana de l'Orgull a Palma.

En una carta remesa per Vivas, la regidora ha assegurat que des d'aquest dimecres comença el seu «compte enrere» com a regidora de Cort ja que, ha afegit, «si no es rectifica i s'actua de bona fe en aquest assumpte crucial per a la comunitat LGTBI, em veuré obligada a trencar el govern municipal».

Vivas ha explicat que si es produeix la sortida del Pacte de Cort, «quedaria en minoria i es veuria forçat a dur a terme polítiques de consens».

En concret, la regidora de Cort ha subratllat que des de la seva àrea han contemplat «amb estupor» com per part de Jarabo s'han bloquejat processos i procediments perquè no es dugui a terme el Pride a Palma, que consisteix en una setmana d'activitats entorn el tema LGTBIQ+.

«S'han col·locat pals a les rodes constantment perquè no es dugui a terme aquesta celebració vital per al col·lectiu», ha dit la regidora, qui ha asseverat que Jarabo «ha ordenat la paralització de la celebració de manera verbal i faltant al procediment administratiu ordinari».

Per aquest motiu, Vivas ha anunciat que, «com a lesbiana visible i regidora que lluita pels drets de les persones LGTBIQ+», aquest dimecres comença el compte enrere per a deixar el càrrec si no es rectifica.

Una setmana de l'Orgull molt polèmica

L'associació Ben Amics fa temps que es mostra crítica amb la Regidoria de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, liderada per Sonia Vivas, qui «després de 3 anys d'absència de polítiques públiques d'inclusió, promeses incomplertes de centre LGTBI, convocatòries de participació ciutadana, falta de pressupost i diverses campanyes fallides, després de negar-se a coorganitzar o simplement col·laborar en els dos darrers Orgulls, ara decideix apropiar-se de l'Orgull i convertir-lo en un carnaval de comparses i desfilades».

Des de Ben Amics expliquen que se'ls va convocar a una reunió amb la Regidoria, a la qual només varen assistir dues persones tècniques, una administrativa, un representant de Thaki Runa i dues persones de Ben Amics. En aquesta reunió, remarquen, «se'ns va informar de la programació i se'ns va convidar a muntar un estand i proposar alguna activitat. Després d'organitzar l'Orgull durant 25 anys, la Regidoria ens ofereix un estand».

«Des de la nostra entitat, per ètica i per principis, no vendrem l'Orgull al capital ni a la mercantilització. A ningú se li acudiria organitzar una desfilada per al 8M o per al dia de les persones migrants», han remarcat.

Així, denuncien que la Regidoria decideix unilateralment trencar les relacions amb Ben Amics i privatitzar l'Orgull, contractant empreses privades abans fins i tot de reunir-se amb les entitats socials. Una trajectòria de col·laboració mútua que es trenca degut a aquest equip de govern, segons han destacat.

«Esperam que des de Podemos assumeixin la responsabilitat de les seves decisions com a partit polític donant suport a la mercantilització de l'Orgull i la seva conversió en una desfilada amb comparses», han dit.

Per tot això, des de Ben Amics mantendran la convocatòria de manifestació per al dia 28 de juny, a més de la tradicional programació d'activitats i el lliurament del Siurell i el Dimoni Rosa. «Les nostres antecessores, activistes LGTBI als anys 70, ja ho cridaven 'No

desfilam, ens manifestam' i si cal tornarem a cridar-ho».