Pablo Jiménez: «La falta d’inspecció a les Balears suposa un hàndicap insalvable que condiciona l’evolució de la política i la creació de noves mesures»

El diputat menorquí d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), Pablo Jiménez, vota abstenció aquest dimarts al Parlament, en la votació referent a la disposició addicional única del Decret Llei 9, sobre el règim excepcional per a determinades obres i instal·lacions, en sòl urbà, per executar el pla de recuperació, transformació i resiliència.

«En principi, no estam d’acord en les declaracions responsables, perquè depén de com es plantegin poden ser una espècie de colador. És a dir, una declaració responsables serveix per a dir que et fies de la paraula de qui executarà una obra. Però, si tu no poses els mitjans suficients per comprovar, mitjançant una inspecció, que el que va a fer-se es farà conforme amb la legislació vigent, mai t'asabentaràs del que succeeix realment», ha declarat Pablo Jiménez. La falta d’inspecció a les Balears, en molts àmbits, suposa un hàndicap insalvable que condiciona de forma innegable l’evolució de la política i la creació de noves mesures.

La idea o objectiu és agilitzar els tràmits per a avançar en una sèrie de plans, com ho són els plans que duu a l’enunciat el propi Decret Llei (la recuperació, la transformació i la resiliència), així que l’objectiu no és dolent, remarca. «Però, aquest és un país en el qual la facilitat per a tòrcer la llei és evident», ha destacat Jiménez.

«Nosaltres vàrem fer una sèrie d’esmenes a aquesta declaració responsable, a aquesta disposició addicional única, en el sentit de canviar alguns dels seus termes i continguts. Aquestes esmenes no s’han tengut en compte, per ara, i és per això que ens abstendrem, esperant que puguin introduir-se, de la forma que sigui, les nostres propostes de modificació, per tal de limitar l’abastament d’aquesta declaració responsable tal i com està plantejada ara mateix. No votarem en contra perquè esperam que les nostres propostes siguin tengudes en compte», ha conclòs el diputat menorquí.